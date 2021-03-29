Экс-главу правления Приватбанка Дубилета объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

Источник: комментарий пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украинской правде, комментарий и.о. руководителя САП Максима Грищука "Укринформу"

Прямая речь Грищука: "Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск".

Детали: Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова подписала три подозрения бывшим чиновникам Приватбанка - Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 млрд гривен.

Предыстория: Также экс-главе правления Приватбанка Александру Дубилету и еще двум бывшим топ-чиновникам этого банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

По версии следствия, Дубилет в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств Приватбанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

В НАБУ считают, что чиновники Приватбанка подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы потом скрыть это преступление.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов Приватбанка, который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в почти 213 млрд грн.