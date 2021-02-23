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Экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету сообщили о подозрении

Вторник, 23 февраля 2021, 10:00
Экс-главе правления ПриватБанка Дубилету сообщили о подозрении
Фото mind.ua

Экс-главе правления "ПриватБанка" Александру Дубилету и еще двум бывшим высокопоставленным чиновникам этого банка сообщили о подозрении в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

Источник: Офис генпрокурора, Центр противодействия коррупции в Telegram 

Дословно: "Генеральным прокурором согласовано сообщение о подозрении трем бывшим высокопоставленным чиновникам ПАО КБ "Приватбанк" в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебном подлоге (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)".

Детали: В частности, сообщили о подозрении экс-первому заместителю председателя правления "Приватбанка" Владимиру Яценко, который 22 февраля пытался покинуть Украину на частном самолете.

А также бывшему главе правления банка Александру Дубилету (ОГП традиционно не называет фамилий, однако источники УП в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет именно о Дубилете – ред.) и начальнику департамента финансового менеджмента, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанного с банком юридического лица. По данным ЦПК, речь идет о Елене Бичихиной.

В ОГП отметили, что им сообщили о подозрении способом, предусмотренным УПК.

Следствие установило, что в декабре 2016 года трое экс-чиновников банка, осознавая, что "Приватбанк" в ближайшее время будет признан неплатежеспособным и перейдет под контроль государства, подготовили и реализовали преступный план растраты денежных средств финучреждения.

Они противоправно насчитали и выплатили дополнительное вознаграждение (индексированную комиссию в связи с ростом курса гривны к доллару) в пользу связанного с банком юридического лица по имеющимся депозитным договорам с ним.

Это было сделано несмотря на то, что выплата такой комиссии депозитными договорами и дополнительными соглашениями к ним не предусматривалась.

Для прикрытия растраты денежных средств "Приватбанка" чиновники подделали решение "задним числом".

Предыстория:

  • 22 февраля в аэропорту "Борисполь" под Киевом посадили самолет, на котором хотел сбежать из страны экс-первый зампред правления "Приватбанка" Владимир Яценко. Его подозревают в присвоении имущества.
  • Бывшие топ-менеджеры национализированного "Приватбанка", которые живут в Австрии и Швейцарии, постоянно приезжают в Украину. В частности, экс-руководитель корпоративного ВИП-бизнеса "Приватбанка" Владимир Яценко путешествует по маршруту Женева-Вена-Украина.
  • Яценко летел из Украины в Австрию на самолете компании Коломойского "Роза Ветров".
  • В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров "Приватбанка" о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Украинская правда

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Темы: ПриватбанкДубилетОфис генпрокурора
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