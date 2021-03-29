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Святкували день театру: голова Херсонської ОДА виправдався за розпусне шоу

Понеділок, 29 березня 2021, 16:44

Голова Херсонської ОДА Сергій Козир стверджує, що інформація про вечірку із напівоголеними дівчатами не відповідає дійсності, а керівництво області відзначало Міжнародний день театру. 

Джерело: Козир у Facebook 

Пряма мова: "Стосовно святкування Міжнародного дня театру, яке викликало резонанс.

Хочу запевнити всіх, що інформація, яка з‘явилась в ЗМІ, не відповідає дійсності". 

Деталі: Голова ОДА наголошує, що 27 березня відбувся "плановий званий вечір із нагоди Міжнародного дня театру". На нього він був запрошений для вручення грамот, про що повідомляв раніше. 

Козир акцентує увагу на тому, що у шоу виступили заслужені артисти України, а на сцену під час одного із номерів навіть запросили глядачів, щоб ті могли відчути себе у ролі акторів.

Водночас, що саме там робили напівоголені дівчата він не пояснив. 

Очільник області запевняє, що сценарій заходу не був погоджений із ОДА. 

За його ж словами, усім присутнім на вході міряли температуру, та всі гості пройшли через дезінфікуючу рам 

"Саме я зняв маску під час нагородження артисток, потім - під час фотографування", – написав голова ОДА, додавши, що має антитіла до коронавірусу.

Що передувало: 27 березня Голова Херсонської ОДА Сергій Козир, мер Херсона Ігор Колихаєв та інші чиновники взяли участь у закритій вечірці, на якій танцювали напівголі дівчата.

Нагадаємо

  • Минулого року на 8 березня у Херсонській ОДА чиновники вирішили привітати жінок, запросивши на виступ гурт "Степ", співи якого супроводжувалися відвертими танцями.
  • Після цього тодішній голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв звільнив керівника апарату Володимира Клюцевського, заступницю голови Світлану Чепігу та начальника управління культури області Михайла Лінецького.

Українська правда
Теми: Херсон


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