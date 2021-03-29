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Праздновали день театра: председатель Херсонской ОГА оправдался за развратное шоу

Понедельник, 29 марта 2021, 16:44
Праздновали день театра: председатель Херсонской ОГА оправдался за развратное шоу

Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь утверждает, что информация о вечеринке с полуобнаженными девушками не соответствует действительности, а руководство области отмечало Международный день театра.

Источник: Козырь в Facebook

Прямая речь: "Относительно празднования Международного дня театра, которое вызвало резонанс.

Хочу заверить всех, что информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности".

Детали: Председатель ОГА отмечает, что 27 марта состоялся "плановый званый вечер по случаю Международного дня театра". На него он был приглашен для вручения грамот, о чем сообщал ранее.

Козырь акцентирует внимание на том, что в шоу выступили заслуженные артисты Украины, а во время одного из номеров на сцену даже пригласили зрителей, чтобы те могли почувствовать себя в роли актеров.

В то же время, что именно там делали полуобнаженные девушки он не объяснил.

Глава области уверяет, что сценарий мероприятия не был согласован с ОГА.

По его же словам, всем присутствующим на входе мерили температуру, и все гости прошли через дезинфицирующую рамку. 

"Именно я снял маску во время награждения артисток, затем - во время фотографирования", – написал глава ОГА, добавив, что имеет антитела к коронавирусу.

Что предшествовало: Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, мэр Херсона Игорь Колыхаев и другие чиновники приняли участие в закрытой вечеринке, на которой танцевали полуобнаженные девушки.

Напомним:

  • В прошлом году на 8 марта в Херсонской ОГА чиновники решили поздравить женщин, пригласив на выступление группу "Степ", пение которой сопровождалось откровенными танцами.
  • После этого тогдашний председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.

Украинская правда

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Темы: Херсон
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