Праздновали день театра: председатель Херсонской ОГА оправдался за развратное шоу
Председатель Херсонской ОГА Сергей Козырь утверждает, что информация о вечеринке с полуобнаженными девушками не соответствует действительности, а руководство области отмечало Международный день театра.
Источник: Козырь в Facebook
Прямая речь: "Относительно празднования Международного дня театра, которое вызвало резонанс.
Хочу заверить всех, что информация, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности".
Детали: Председатель ОГА отмечает, что 27 марта состоялся "плановый званый вечер по случаю Международного дня театра". На него он был приглашен для вручения грамот, о чем сообщал ранее.
Козырь акцентирует внимание на том, что в шоу выступили заслуженные артисты Украины, а во время одного из номеров на сцену даже пригласили зрителей, чтобы те могли почувствовать себя в роли актеров.
В то же время, что именно там делали полуобнаженные девушки он не объяснил.
Глава области уверяет, что сценарий мероприятия не был согласован с ОГА.
По его же словам, всем присутствующим на входе мерили температуру, и все гости прошли через дезинфицирующую рамку.
"Именно я снял маску во время награждения артисток, затем - во время фотографирования", – написал глава ОГА, добавив, что имеет антитела к коронавирусу.
Что предшествовало: Глава Херсонской ОГА Сергей Козырь, мэр Херсона Игорь Колыхаев и другие чиновники приняли участие в закрытой вечеринке, на которой танцевали полуобнаженные девушки.
Напомним:
- В прошлом году на 8 марта в Херсонской ОГА чиновники решили поздравить женщин, пригласив на выступление группу "Степ", пение которой сопровождалось откровенными танцами.
- После этого тогдашний председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев уволил руководителя аппарата Владимира Клюцевского, зампредседателя Светлану Чепигу и начальника управления культуры области Михаила Линецкого.