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Кошулинський зменшує відрив від Вірастюка, порахували 50% бюлетенів

Понеділок, 29 березня 2021, 22:23

Висуванець ВО "Свобода" Руслан Кошулинський зменшив відстань до представника  "Слуги народу" Василя Вірастюка (33,8%) до 600 голосів на довиборах у Раду в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: Станом на вечір понеділка підрахували вже 51,28% бюлетенів.

На першому місці тримається Вірастюк з 32,15% голосів виборців, на другому – Кошулинський – 29,63%. Різниця між ними у понад 600 голосів.

У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 27,42%.

Явка на виборах в окрузі склала 35,05%.

В окрузі №50 на Донеччині порахували усі бюлетені – переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов з 65,46% голосів.

 

Передісторія: Довибори до ВР відбувалися, оскільки депутати від 50 округу Руслан Требушкіні від 87 округу Зіновій Андрійович у жовтні 2020 року виграли місцеві вибори і склали мандати.

Українська правда
Теми: ЦВКВерховна РадаСвободаСлуга народу


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