Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кошулинський зменшує відрив від Вірастюка, порахували 50% бюлетенів

Понеділок, 29 березня 2021, 22:23
Кошулинський зменшує відрив від Вірастюка, порахували 50% бюлетенів

Висуванець ВО "Свобода" Руслан Кошулинський зменшив відстань до представника  "Слуги народу" Василя Вірастюка (33,8%) до 600 голосів на довиборах у Раду в окрузі № 87 в Івано-Франківській області.

Джерело: сайт ЦВК

Деталі: Станом на вечір понеділка підрахували вже 51,28% бюлетенів.

На першому місці тримається Вірастюк з 32,15% голосів виборців, на другому – Кошулинський – 29,63%. Різниця між ними у понад 600 голосів.

У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 27,42%.

Явка на виборах в окрузі склала 35,05%.

В окрузі №50 на Донеччині порахували усі бюлетені – переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов з 65,46% голосів.

 

Передісторія: Довибори до ВР відбувалися, оскільки депутати від 50 округу Руслан Требушкіні від 87 округу Зіновій Андрійович у жовтні 2020 року виграли місцеві вибори і склали мандати.

Українська правда
Теми: ЦВКВерховна РадаСвободаСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
Усі новини...
Реклама: