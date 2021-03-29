Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кошулинский уменьшает отрыв от Вирастюка, посчитали 50% бюллетеней

Понедельник, 29 марта 2021, 22:23
Кошулинский уменьшает отрыв от Вирастюка, посчитали 50% бюллетеней

Выдвиженец ВО "Свобода" Руслан Кошулинский уменьшил расстояние к представителю "Слуги народа" Василию Вирастюку (33,8%) до 600 голосов на довыборах в Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области.

Источник: сайт ЦИК

Детали: По состоянию на вечер понедельника подсчитали уже 51,28% бюллетеней.

На первом месте держится Вирастюк с 32,15% голосов избирателей, на втором - Кошулинский - 29,63%.  Разница между ними в более 600 голосов.

У бизнесмена Александра Шевченко сейчас 27,42%.

Явка на выборах в округе составила 35,05%.

В округе №50 в Донецкой области посчитали все бюллетени - победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов с 65,46% голосов.

 

Предыстория: Довыборы в ВР приходили, поскольку депутаты от 50 округа Руслан Требушкин и от 87 округа Зиновий Андрийович в октябре 2020 года выиграли местные выборы и сложили мандаты.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЦИКВерховная РадаСвободаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ направлении Кривого Рога двигалась ракета – ВС
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
Все новости...
Реклама: