Кошулинский уменьшает отрыв от Вирастюка, посчитали 50% бюллетеней
Выдвиженец ВО "Свобода" Руслан Кошулинский уменьшил расстояние к представителю "Слуги народа" Василию Вирастюку (33,8%) до 600 голосов на довыборах в Раду в округе № 87 в Ивано-Франковской области.
Источник: сайт ЦИК
Детали: По состоянию на вечер понедельника подсчитали уже 51,28% бюллетеней.
На первом месте держится Вирастюк с 32,15% голосов избирателей, на втором - Кошулинский - 29,63%. Разница между ними в более 600 голосов.
У бизнесмена Александра Шевченко сейчас 27,42%.
Явка на выборах в округе составила 35,05%.
В округе №50 в Донецкой области посчитали все бюллетени - победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов с 65,46% голосов.
Предыстория: Довыборы в ВР приходили, поскольку депутаты от 50 округа Руслан Требушкин и от 87 округа Зиновий Андрийович в октябре 2020 года выиграли местные выборы и сложили мандаты.