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Советник Байдена в разговоре с Ермаком похвалил Украину

Понедельник, 29 марта 2021, 23:52
Советник Байдена в разговоре с Ермаком похвалил Украину

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак по телефону обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном противодействие дезинформации.

Источник: Офис президента

Прямая речь Салливана: "Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации.  Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере".

Детали: Он отметил усилия Украины в проведении реформ и отметил, что США будут помогать Украине в достижении ее политических, экономических, безопасности целей.

Также Салливан заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.

Ермак рассказал об обострении на Донбассе, о "Крымской платформу" и реформы президента Владимира Зеленского, цель которых - "построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободной от коррупции и влияния олигархов".

Напомним: 20 марта Зеленский ввел в действие другое решение СНБО от 11 марта – "О создании Центра противодействия дезинформации".

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Темы: Андрей ЕрмакСША
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