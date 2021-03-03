Степанов розповів про "рубікон" COVID і готовність до третьої хвилі пандемії 

Минає рік від моменту офіційного виявлення в Україні першого хворого з коронавірусом, однак Україна підготувалася до третьої хвилі пандемії й спробує зменшити її силу за допомогою вакцинації.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 3 березня

Пряма мова: "Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19. Це відбулося 3 березня 2020 року. Саме з цієї дати Україна прокинулася в новій реальності. Це рубікон, від якого почався відлік боротьби наших медиків зі світовою пандемією коронавірусу.

Ми зустріли пандемію з майже розваленою системою охорони здоров'я, яка трималася на ентузіастах… За рік титанічних зусиль нам вдалося залучити до боротьби з пандемією 131 500 лікарів, перепрофілювати 542 медичних заклади, збільшити кількість ліжкомісць з 12 704 ліжок, теоретично готових до боротьби з COVID-19, до 69 500 ліжок, із яких забезпечено киснем 59 471 ліжко. Рік том ця цифра була трішки менше, ніж 3,5 тисячі.

На сьогодні "в строю" перебуває 6 142 апарати штучної вентиляції легень, які задіяні, в тому числі, для лікування хворих на COVID-19".

Деталі: Степанов додав, що за рік лікарі "повернули в стрій і вирвали з рук недуги 1 182 036 людей, які одужали від COVID".

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Він зазначив, що смертність від коронавірусу на 1 мільйон громадян в Україні у 3 рази менша, ніж у Великій Британії, у 2 рази менше, ніж у Франції, іспанії, Польщі. За цим показником Україна – на 35 місці серед країн Європи.

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Потужності українських лабораторних центрів за рік зросли з 200 тестів на добу до 80 тисяч тестів на добу.

На думку Степанова, стратегія МОЗ виявилися ефективною. Весняний локдаун, за його словами, став "ковтком свіжого повітря" для медичної системи. Весняний локдаун, адаптивний карантин влітку та зимові "канікули" зменшили згубний вплив пандемії на економіку та дозволили медицині підготуватися до тотальної вакцинації.

Міністр сказав, що "світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу – і наша медична система готова до неї, але висоту хвилі ми можемо злагодити" за рахунок вакцинації.

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