Венедіктова подала до суду на журналістку Соколову і гостя її студії
Журналістка Яніна Соколова заявила, що генпрокурорка Ірина Венедіктова подала на неї до суду.
Джерело: Соколова у Facebook
Деталі: За словами Соколової, справа стосується інтерв‘ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно".
В інтерв’ю іде мова про 6 млн доларів хабара за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.
За словами Шевченка, Венедіктова намагається цю справу "загасити". На запитання, чому, він відповідає, що в Злочевського є величезні гроші і він "має за що купувати наших посадовців".
Шевченко стверджує, що Венедіктова взяла хабар від Злочевського, аби закрити справу.
Пряма мова Соколової: "Мені дивно бачити позов пані генпрокурорки проти мене як проти журналіста. Не знаю, чому я фігурую як "відповідач".
Інтерв’ю - це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв’ю гість".
Деталі: Соколова оприлюднила відомості про справу. Вона зазначена як співвідповідач разом з Шевченком та "ТОВ "ТРК "Інтеррадіо".
Позивачем зазначена Ірина Венедіктова.
Нагадаємо:
- У НАБУ повідомляли, що Євген Шевченко є не агентом або довіреною особою, а людиною, яка погодилася на конфіденційне співробітництво.
- Повідомлялося, що Шевченко брав участь у проведенні негласних слідчих дій у справах щодо заволодіння газом та коштами "Укрзалізниці" компаніями братів Дубневичів.