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Венедіктова подала до суду на журналістку Соколову і гостя її студії

Середа, 3 березня 2021, 15:47
"СОРОМНО"

Журналістка Яніна Соколова заявила, що генпрокурорка Ірина Венедіктова подала на неї до суду.

Джерело: Соколова у Facebook

Деталі: За словами Соколової, справа стосується інтерв‘ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно".

В інтерв’ю іде мова про 6 млн доларів хабара за закриття справи проти ексміністра екології Миколи Злочевського.

За словами Шевченка, Венедіктова намагається цю справу "загасити". На запитання, чому, він відповідає, що в Злочевського є величезні гроші і він "має за що купувати наших посадовців".

Шевченко стверджує, що Венедіктова взяла хабар від Злочевського, аби закрити справу.

Пряма мова Соколової: "Мені дивно бачити позов пані генпрокурорки проти мене як проти журналіста. Не знаю, чому я фігурую як "відповідач".

Інтерв’ю - це спілкування журналіста з гостем. Моя справа питати. Відповідає в інтерв’ю гість".

Деталі: Соколова оприлюднила відомості про справу. Вона зазначена як співвідповідач разом з Шевченком та "ТОВ "ТРК "Інтеррадіо".

Позивачем зазначена Ірина Венедіктова.

 
Yanina Sokolova

Нагадаємо:

  • У НАБУ повідомляли, що Євген Шевченко є не агентом або довіреною особою, а людиною, яка погодилася на конфіденційне співробітництво. 
  • Повідомлялося, що Шевченко брав участь у проведенні негласних слідчих дій у справах щодо заволодіння газом та коштами "Укрзалізниці" компаніями братів Дубневичів. 

Теми: Венедіктова


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