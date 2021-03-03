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Нардепи звернуться до КСУ щодо призначення Шкарлета

Середа, 3 березня 2021, 17:58

Фракція "Голос" зібрала 46 підписів депутатів для відповідного подання про визнання неконституційним призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.

Джерело: член профільного комітету, нардепка "Голосу" Наталія Піпа в коментарі "Радіо Свобода", "Голос" в повідомленні до УП

Деталі: Фракція "Голос" дала 17 голосів, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – один. Також підписалися два позафракційні депутати та один представник депутатської групи "За майбутнє".

Для реєстрації подання до КС потрібно 45 підписів.

У партії уточнили, що надішлють подання до КС у п'ятницю, оскільки ще є охочі підписатися під документом, хоча потрібну кількість вже зібрали.

Що було раніше: ДБР викликало чотирьох депутатів від "Голосу" на допит у справі про можливе кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.

Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет

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Теми: КСВерховна РадаШкарлетМіносвіти


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