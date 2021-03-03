Нардепи звернуться до КСУ щодо призначення Шкарлета
Фракція "Голос" зібрала 46 підписів депутатів для відповідного подання про визнання неконституційним призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.
Джерело: член профільного комітету, нардепка "Голосу" Наталія Піпа в коментарі "Радіо Свобода", "Голос" в повідомленні до УП
Деталі: Фракція "Голос" дала 17 голосів, "Європейська солідарність" – 25, "Батьківщина" – один. Також підписалися два позафракційні депутати та один представник депутатської групи "За майбутнє".
Для реєстрації подання до КС потрібно 45 підписів.
У партії уточнили, що надішлють подання до КС у п'ятницю, оскільки ще є охочі підписатися під документом, хоча потрібну кількість вже зібрали.
Що було раніше: ДБР викликало чотирьох депутатів від "Голосу" на допит у справі про можливе кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.
Знати більше: Від Януковича до Зеленського через Порошенка. Хто такий очільник Міністерства освіти Сергій Шкарлет
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Передісторія:
- 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета, хоча профільний комітет із питань освіти двічі не підтримав подання про його призначення.
- Присягу про вступ на посаду міністра Шкарлет складав під крики "Ганьба!", адже його звинувачували у плагіаті в наукових працях, роботі на Партію регіонів та "крило" колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника.
- Інна Совсун заявила, що за це призначення "проголосували" деякі нардепи ОПЗЖ, яких не було у сесійній залі парламенту.
- 18 січня Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу про кнопкодавство під час голосування за призначення Шкарлета.
- Згодом Железняк заявив, що у Верховній Раді зникло відео, де нібито було зафіксовано факт кнопкодавства за призначення Шкарлета міністром.