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10,5 тысяч больных COVID за сутки, Киев остается антилидером

Вторник, 30 марта 2021, 08:17

За сутки 29 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 10 533 лицам, госпитализировали 2 597 человек, умерли 286 больных, выздоровели 3 576 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: Больше всего новых случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (1 422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

 

Среди новых больных 367 детей и 250 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 96 947: методом ПЦР – 50 836, методом ИФА – 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 981.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 662 942 человек, из них 1 307 076 человек выздоровели, а 32 418 заболевших скончались.

В то же время, вакцинированы против коронавируса SARS CoV-2, который вызывает коронавирусной болезни, 212 896 граждан Украины, из них двое уже полностью, двумя дозами вакцины.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация


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