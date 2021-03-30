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10,5 тысяч больных COVID за сутки, Киев остается антилидером

Вторник, 30 марта 2021, 08:17
10,5 тысяч больных COVID за сутки, Киев остается антилидером

За сутки 29 марта в Украине диагноз COVID-19 установили 10 533 лицам, госпитализировали 2 597 человек, умерли 286 больных, выздоровели 3 576 человек.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и СНБО

Детали: Больше всего новых случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (1 422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

Летальных случаев больше всего в этот понедельник зафиксировали в Киеве (33), Хмельницкой области (28), Одесской (23), Винницкой (20), Харьковской (19), Львовской и Николаевской (по 18) областях.

Сейчас коронавирусную болезнь имеют 323 448 украинцев.

 

Среди новых больных 367 детей и 250 медработников.

Тестирований за минувшие сутки сделали 96 947: методом ПЦР – 50 836, методом ИФА – 19 130, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 26 981.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 662 942 человек, из них 1 307 076 человек выздоровели, а 32 418 заболевших скончались.

В то же время, вакцинированы против коронавируса SARS CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь, 212 896 граждан Украины, из них двое уже полностью, двумя дозами вакцины.

Этому предшествовало: Киев и еще ряд областей ввели более жесткий карантин из-за увеличения темпов распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Прививать против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. Все о вакцинации в Украине

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемиявакцинация
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