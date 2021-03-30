У Києві стрибок хворих на COVID і 33 смерті за добу

За добу 29 березня у столиці лабораторно підтвердили 1422 нових випадки захворювання на коронавірус, 33 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу 1422 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 33 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 830 жінок віком від 18 до 88 років, 523 чоловіки віком від 19 до 89 років, 37 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.



165 хворих госпіталізували. Також поклали до лікарень 540 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.



Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179) районах.

Станом на 30 березня у столиці вже 161 191 підтверджений випадок коронавірусу, померли 3 367 хворих. Подолали вірус 105 579 жителів Києва, з них 461 за минулу добу.

Що було раніше: 29 березня перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив: якщо ситуація з поширенням COVID-19 у "червоній" столиці не зміниться, доведеться припиняти роботу молодшої школи, дитсадків і громадського транспорту.

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