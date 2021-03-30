Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві стрибок хворих на COVID і 33 смерті за добу

Вівторок, 30 березня 2021, 10:33
Фото КМДА

За добу 29 березня у столиці лабораторно підтвердили 1422 нових випадки захворювання на коронавірус, 33 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу 1422 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 33 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 830 жінок віком від 18 до 88 років, 523 чоловіки віком від 19 до 89 років, 37 дівчаток від 1 до 17 років та 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

165 хворих госпіталізували. Також поклали до лікарень 540 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (316), Дніпровському (282) та Дарницькому (179) районах.

Станом на 30 березня у столиці вже 161 191 підтверджений випадок коронавірусу, померли 3 367 хворих. Подолали вірус 105 579 жителів Києва, з них 461 за минулу добу.

Що було раніше: 29 березня перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив: якщо ситуація з поширенням COVID-19 у "червоній" столиці не зміниться, доведеться припиняти роботу молодшої школи, дитсадків і громадського транспорту.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

Українська правда
Теми: Київкоронавірусжертви


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоОбурені підприємці в Чернівцях пікетують міськраду, влада пішла на поступки

відеоПоліція склала протокол на учасника акції під ОП за "фейкові військові нагороди"

Посилений карантин у Львові продовжили

СБУ проводить нові обшуки у членів громадського руху Медведчука

За два місяці до обшуків на "ПВК Семенченка" її "здав" один із членів

фотоЗалізничники піднімають потяг "Інтерсіті", що зійшов з рейок: перегін закрито

Усі новини...
Київ
У Кличка побоюються, що в Києві доведеться зупинити транспорт
У Києві за неділю 25 смертей від COVID
У Києві вбили добровольця, затримано трьох підозрюваних
Останні новини
13:59
Рада прийняла постанову "слуг" про російсько-український збройний конфлікт
13:53
МВФ не радить Україні повертатися до контролю над цінами на газ
13:51
відеоОбурені підприємці в Чернівцях пікетують міськраду, влада пішла на поступки
13:45
У Раді назвали імена загиблих 26 березня на Донбасі
13:44
Тупицький оскаржив указ Зеленського про скасування його призначення
13:39
У МВФ скептично ставляться до ідеї податкових амністій у цілому
13:31
Стало відомо, в якому півфіналі Україна виступить на Євробаченні-2021
13:17
відеоПоліція склала протокол на учасника акції під ОП за "фейкові військові нагороди"
13:11
Українські сервісні центри зможуть офіційно ремонтувати техніку Apple
13:10
Лукашенко каже, що в Білорусі потрібно зберегти "сильну президентську владу"
Усі новини...