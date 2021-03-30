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В Киеве скачок больных COVID и 33 смерти за сутки

Вторник, 30 марта 2021, 10:33
Фото КГГА

За сутки 29 марта в столице лабораторно подтвердили 1422 новых случая заболевания коронавирусом, 33 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "За прошедшие сутки 1422 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 33 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет, 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

165 больных госпитализировали. Также положили в больницы 540 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179) районах.

По состоянию на 30 марта в столице уже 161 191 подтвержденный случай коронавируса, умерли 3 367 больных. Преодолели вирус 105 579 жителей Киева, из них 461 за минувшие сутки.

Что было раньше: 29 марта первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник предупредил: если ситуация с распространением COVID-19 в "красной" столице не изменится, придется прекращать работу младшей школы, детсадов и общественного транспорта.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирусжертвы


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