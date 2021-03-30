У Чернівцях місцеві підприємці зранку 30 березня вийшли на пікет проти карантину "червоної" зони і заборони торгувати, міськрада зрештою дозволила Калинівському ринку працювати, а мер пообіцяв звернутися до центральної влади.

Джерело: інформаційна агенція АСС

Деталі: На протест прийшли кілька десятків людей. Вони обурені "вибірковим локдауном", згадують незакритий "Епіцентр".

Люди кажуть, що запровадженням карантину влада порушує їхнє конституційне право на працю. Тож підприємці вимагають скасування обмежень.

Також вони просять дозволити роботу Калинівського ринку в Чернівцях та інших підприємств.

Підприємиця Анжела Гуріна каже: "Ми проти незаконного карантину. Рішення ТЕБ та НС та постанови Кабінету міністрів суперечать Конституції. Рішення про карантин є незаконне".

Підприємці також кажуть, що за рік карантинних обмежень понесли збитки, а компенсації отримали мізерні.

Об 11:00 у вівторок мало початися пленарне засідання IV сесії Чернівецької міської ради VIIІ скликання. До людей вийшов міський голова Роман Клічук та вислухав усі їхні претензії.

Він зазначив, що постанова Кабміну не скасовується рішенням міської ради і єдине, що зараз може зробити місцева влада – це звільнити підприємців від орендної сплати.

Клічук сказав, що місцева влада підтримує підприємців, але має працювати за законом.

Водночас, мер міста сказав, що направить звернення до голови Верховної Ради, прем'єр-міністра та президента. Це його особисте звернення.

Клічук зазначив, що на попередні звернення місцева влада не отримала відповіді.

Пряма мова Клічука: "Представники малого бізнесу України потерпають від обмежень "червоної" зони адаптивного карантину та практично опинилися на межі виживання: немає засобів, щоб утримувати свої сім’ї, оплачувати комунальні послуги, податки, орендну плату, кредити, що може призвести до соціального вибуху.

Прошу терміново внести на розгляд Верховної Ради законопроекти, які передбачають наступне:



1. Скасування єдиного податку та ЄСВ на період адаптивного карантину для підприємців другої групи спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, які втратили можливість реалізовувати своє право на працю у зв’язку з карантинними обмеженнями "червоної" зони адаптивного карантину.



2. Рекомендувати банкам запровадити кредитні канікули для підприємців, які втратили можливість реалізовувати своє право на працю у зв’язку з обмеженнями "червоної" зони".

Більше подробиць: Засідання Чернівецької міськради почалося зі значним запізненням через пікет, але на ній депутати дали підприємцям Калинівського ринку доступ до торговельних місць і звільнили їх від сплати за камери схову.

Сесія розпочалася із звернення представників Калинівського ринку до депутатів. Торговці просили звільнити їх від сплати 3 тисяч гривень за користування камерами схову та відкрити доступ до торгових місць з 5 ранку до 22-ї вечора.

24 депутати депутати з 31-го підтримали рішення звільнити підприємців від сплати за камери схову. Підприємців продуктових рядів, які працюють у звичному режимі, це не стосується.

За вільний доступ до торговельних місць підприємцями з 5 ранку до 22 години вечора проголосували 28 депутатів.

Також 22 депутати підтримали рішення звільнити підприємців автомобільного сектору від сплати за торгові місця, оскільки вивезти авто з ринку вони не можуть і продавати їх також.

Цьому передувало: 1 березня 2021 року у зв’язку із введенням на території міста Чернівці та Чернівецької області червоного рівня епідемічної небезпеки почали діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, заборонено роботу промислових ринків.

Підприємці, яких стосується заборона, зверталися до міської ради з проханням дозволити їм працювати