В Черновцах местные предприниматели 30 марта пикетируют городской совет, протестуя против карантина "красной" зоны и запрета торговать.

Источник: информационное агентство АСС

Детали: На протест пришли несколько десятков человек. Они возмущены "выборочным локдауном", вспоминают незакрытый "Эпицентр".

Люди говорят, что введением карантина власти нарушают их конституционное право на труд. Поэтому предприниматели требуют отмены ограничений.

Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

Предпринимательница Анжела Гурина говорит: "Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановления Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине незаконно".

Предприниматели также говорят, что за год карантина понесли убытки, а компенсации получили мизерные.

В 11:00 во вторник должно было начаться пленарное заседание IV сессии Черновицкого городского совета VIII созыва.