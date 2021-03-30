В Черновцах местные предприниматели утром 30 марта вышли на пикет против карантина "красной" зоны и запрета торговать, горсовет в итоге позволил Калиновскому рынку работать, а мэр пообещал обратиться к центральным властям.

Источник: информационное агентство АСС

Детали: На протест пришли несколько десятков человек. Они возмущены "выборочным локдауном", вспоминают незакрытый "Эпицентр".

Люди говорят, что введением карантина власти нарушают их конституционное право на труд. Поэтому предприниматели требуют отмены ограничений.

Также они просят разрешить работу Калиновского рынка в Черновцах и других предприятий.

Предпринимательница Анжела Гурина говорит: "Мы против незаконного карантина. Решение ТЭБ и ЧС и постановления Кабинета министров противоречат Конституции. Решение о карантине незаконно".

Предприниматели также говорят, что за год карантина понесли убытки, а компенсации получили мизерные.

В 11:00 во вторник должно было начаться пленарное заседание IV сессии Черновицкого городского совета VIII созыва. К людям вышел городской глава Роман Кличук и выслушал все их претензии.

Он отметил, что постановление Кабмина не отменяется решением городского совета и единственное, что сейчас могут сделать местные власти – это освободить предпринимателей от арендной оплаты.

Кличук сказал, что местные власти поддерживают предпринимателей, но должны работать по закону.

В то же время, мэр города сказал, что направит обращение к главе Верховной Рады, премьер-министру и президенту. Это его личное обращение.

Кличук отметил, что на предыдущие обращения местные власти не получили ответа.

Прямая речь Кличука: "Представители малого бизнеса Украины страдают от ограничений "красной" зоны адаптивного карантина и практически оказались на грани выживания: Нет средств, чтобы содержать свои семьи, оплачивать коммунальные услуги, налоги, арендную плату, кредиты, что может привести к социальному взрыву.

Прошу срочно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые предусматривают следующее:

1. Отмена единого налога и ЕСВ на период адаптивного карантина для предпринимателей второй группы упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, которые лишились возможности реализовывать свое право на труд в связи с карантинными ограничениями "красной" зоны адаптивного карантина.



2. Рекомендовать банкам ввести кредитные каникулы для предпринимателей, которые лишились возможности реализовывать свое право на труд в связи с ограничениями "красной" зоны".

Больше подробностей: Заседание Черновицкого горсовета началось со значительным опозданием из-за пикета, но на нем депутаты дали предпринимателям Калиновского рынка доступ к торговым местам и освободили их от уплаты за камеры хранения.

Сессия началась с обращения представителей Калиновского рынка к депутатам. Торговцы просили освободить их от уплаты 3 тысяч гривен за пользование камерами хранения и открыть доступ к торговым местам с 5 утра до 22-х вечера.

24 депутата депутата из 31-го поддержали решение освободить предпринимателей от уплаты за камеры хранения. Предпринимателей продуктовых рядов, которые работают в обычном режиме, это не касается.

За свободный доступ к торговым местам предпринимателями с 5 утра до 22-х часов вечера проголосовали 28 депутатов.

Также 22 депутата поддержали решение освободить предпринимателей автомобильного сектора от уплаты за торговые места, поскольку вывезти авто с рынка они не могут и продавать их также.

Этому предшествовало: 1 марта 2021 года в связи с введением на территории города Черновцы и Черновицкой области красного уровня эпидемической опасности начали действовать новые карантинные ограничения. В частности, запрещена работа промышленных рынков.

Предприниматели, которых касается запрет, обращались к городскому совету с просьбой разрешить им работать