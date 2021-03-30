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Поліція склала протокол на учасника акції під ОП за "фейкові військові нагороди"

Вівторок, 30 березня 2021, 13:17
Поліція склала протокол на учасника акції під ОП за фейкові військові нагороди

Правоохоронці склали адміністративний протокол за незаконні дії щодо державних нагород на учасника подій під Офісом президента 20 березня Влада Сорда.

Джерело: поліція Вінниччини

Деталі: Кілька днів тому ветеран АТО Сорд (справжнє ім'я — Владислав Гранецький-Стафійчук) в ефірі телеканалу "1+1" повідомив, що нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, показав нагороду і назвав номер посвідчення. Колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник висловив підозру, що нагорода фальшива або чужа. Сорд висловив припущення, що вручення йому ордена в 2014 році могло бути частиною корупційної схеми роздачі нагород у Міноборони.

Наступного дня депутат від фракції "Слуга народу" Владлен Неклюдов показав відповідь Офісу президента на запит, де вказано, що Сорд державних нагород не має.

В поліції кажуть, що провели перевірку, під час якої також отримали інформацію з Офісу президента України про те, що вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався.

У результаті на уродженця Вінниччини склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Матеріали адміністративної справи та вилучений орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня будуть направлені до суду.

На відео, оприлюдненому поліцією, Сорд каже, що сам зацікавлений розібратися, хто і навіщо роздавав, з якоюсь політичною чи іншою доцільністю ці нагороди. 

Передісторія:

  • Влада Сорда затримали 20 березня 2021 року під час мітингу під Офісом президента проти ув’язнення екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка.
  • У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції. Правоохоронці ідентифікували його як людину, яка била скло у вікнах Офісу президента.
  • Між правоохоронцями та прихильниками Стерненка сталися сутички біля Печерського відділку поліції в Києві, куди привезли Сорда. Йому було оголошено підозру в хуліганстві, вчиненому групою осіб, із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.
  • 23 березня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури і обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 2 місяці.

Українська правда

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Теми: Стерненкоакціїполіція
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