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Полиция составила протокол на участника акции под ОП за "фейковые военные награды"

Вторник, 30 марта 2021, 13:17

Правоохранители составили административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград на участника событий под Офисом президента 20 марта Влада Сорда.

Источник: полиция Винницкой области

Детали: Несколько дней назад ветеран АТО Сорд (настоящее имя - Владислав Гранецкий-Стафийчук) в эфире телеканала "1+1" сообщил, что награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, показал награду и назвал номер удостоверения. Бывший куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник высказал подозрение, что награда фальшивая или чужая. Сорд высказал предположение, что вручение ему ордена в 2014 году могло быть частью коррупционной схемы раздачи наград в Минобороны.

На следующий день депутат от фракции "Слуга народа" Владлен Неклюдов показал ответ Офиса президента на запрос, где указано, что Сорд государственных наград не имеет.

В полиции говорят, что провели проверку, в ходе которой также получили информацию из Офиса президента Украины о том, что указанный гражданин государственными наградами не награждался.

В результате на уроженца Винницкой области составили административный протокол по ч. 1 ст. 186-1 (незаконные действия в отношении государственных наград) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Материалы административного дела и изъятый орден Богдана Хмельницкого III степени будут направлены в суд.

На видео, опубликованном полицией, Сорд говорит, что сам заинтересован разобраться, кто и зачем раздавал, с какой политической или иной целесообразностью эти награды.

Предыстория:

  • Влада Сорда задержали 20 марта 2021 года во время митинга под Офисом президента против заключения экс-лидера одесского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко.
  • В полиции Сорда назвали "одним из самых агрессивных участников" акции. Правоохранители идентифицировали его как человека, который бил стекла в окнах Офиса президента.
  • Между правоохранителями и сторонниками Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве, куда привезли Сорда. Ему было объявлено подозрение в хулиганстве, совершенном группой лиц, с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
  • 23 марта Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры и избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца.

Украинская правда
Темы: Стерненкоакцииполиция


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