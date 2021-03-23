Погром на Банковій: затриманого Сорда відправили під домашній арешт
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого після акції протесту під Офісом президента 20 березня Владислава Сорда, якому оголошена підозра в хуліганстві.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури і обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Що передувало: Влада Сорда (справжнє ім'я — Владислав Юрійович Гранецький-Стафійчук) затримали 20 березня 2021 року під час мітингу під Офісом президента проти ув’язнення екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка.
У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції. Правоохоронці ідентифікували його як людину, яка била скло у вікнах Офісу президента.
Між правоохоронцями та прихильниками Стерненка сталися сутички біля Печерського відділку поліції в Києві, куди привезли Сорда. Йому було оголошено підозру в хуліганстві.
Довідково: Влад Сорд – письменник, ветеран на позивний "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" та ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.
Нагадаємо: У справі про напад на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка та Руслана Демчука одеський суд 23 лютого 2021 року засудив до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна. Захист Стерненка планує планує подати апеляцію на вирок 23 березня.
Передісторія:
- Увечері 20 березня на вулиці Банковій під час акції на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
- У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".
- Підозру в організації заворушень оголосили лідеру руху "Гонор", колишньому члену "Нацкорпусу" Сергію Філімонову
- Пошкодження будівлі в Офісі президента попередньо оцінили у 2 млн гривень.
- 23 березня Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео на доказ того, що акція на підтримку Стерненка під Офісом президента 20 березня не була мирною, і в ньому назвало осіб, яких підозрює в організації чи незаконних діях під час мітингу.