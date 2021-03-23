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Погром на Банковій: затриманого Сорда відправили під домашній арешт

Вівторок, 23 березня 2021, 15:36

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт затриманого після акції протесту під Офісом президента 20 березня Владислава Сорда, якому оголошена підозра в хуліганстві.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання столичної прокуратури і обрав Сорду запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Що передувало: Влада Сорда (справжнє ім'я — Владислав Юрійович Гранецький-Стафійчук) затримали 20 березня 2021 року під час мітингу під Офісом президента проти ув’язнення екслідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка.

У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції. Правоохоронці ідентифікували його як людину, яка била скло у вікнах Офісу президента.

Між правоохоронцями та прихильниками Стерненка сталися сутички біля Печерського відділку поліції в Києві, куди привезли Сорда. Йому було оголошено підозру в хуліганстві.

Довідково: Влад Сорд – письменник, ветеран на позивний "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" та ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.

Нагадаємо: У справі про напад на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка та Руслана Демчука одеський суд 23 лютого 2021 року засудив до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна. Захист Стерненка планує планує подати апеляцію на вирок 23 березня.

Передісторія:

  • Увечері 20 березня на вулиці Банковій під час акції на підтримку засудженого екслідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • У МВС зазначили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події. Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство". 
  • Підозру в організації заворушень оголосили лідеру руху "Гонор", колишньому члену "Нацкорпусу" Сергію Філімонову 
  • Пошкодження будівлі в Офісі президента попередньо оцінили у 2 млн гривень.
  • 23 березня Міністерство внутрішніх справ оприлюднило відео на доказ того, що акція на підтримку Стерненка під Офісом президента 20 березня не була мирною, і в ньому назвало осіб, яких підозрює в організації чи незаконних діях під час мітингу.  

Валентина Романенко, УП
Теми: СтерненкоКиївпрокуратураакції


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