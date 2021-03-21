Силовики побилися з протестувальниками біля відділку, де тримали учасника акції під ОП
Між правоохоронцями та прихильниками Сергія Стерненка сталися сутички біля Печерського відділку поліції в Києві – у цьому відділку утримували затриманого на акції під Офісом президента ветерана Влада Сорда.
Джерело: Hromadske, "Рух опору капітуляції" у Facebook, "Громадське радіо"
Деталі: Зазначається, що під відділком виникли сутички, після чого до поліції прийшло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ. У "РОК" зазначають, що є травмовані.
Повідомляється, що ті, хто прийшов підтримати Сорда, хотіли завадити поліції вивезти його до ІТТ під Києвом. Однак, близько першої години ночі поліція вивезла його з відділку й повезла до ІТТ.
Як уточнив адвокат затриманого Дмитро Мазурок, йому інкримінують ч. 4 статті 296 (хуліганство), санкція передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.— hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021
У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ
Влад Сорд – письменник, ветеран на позивний "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" та ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.
Що передувало: Раніше в поліції повідомляли, що під час мітингу затримали уродженця Вінничини, 1995 року народження. У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції.
Нагадаємо:
- Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальникирозбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що правоохоронці свідомоне заважали учасникам акції на Банковій. За його словами, більшість мітингувальників не порушували порядок, в той же час кілька десятків людей "нестимуть відповідальність за хуліганські дії".
- Радник керівника ОП Михайло Подоляк в діях тих учасників мітингу на Банковій, які били вікна і палили вогонь, побачив спробу спровокувати правоохоронців.
- Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій на акції. Подію кваліфікували як хуліганство.