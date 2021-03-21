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Силовики побилися з протестувальниками біля відділку, де тримали учасника акції під ОП

Неділя, 21 березня 2021, 01:55
Силовики побилися з протестувальниками біля відділку, де тримали учасника акції під ОП
РОК

Між правоохоронцями та прихильниками Сергія Стерненка сталися сутички біля Печерського відділку поліції в Києві – у цьому відділку утримували затриманого на акції під Офісом президента ветерана Влада Сорда.

Джерело: Hromadske, "Рух опору капітуляції" у Facebook, "Громадське радіо"

Деталі: Зазначається, що під відділком виникли сутички, після чого до поліції прийшло підкріплення, правоохоронці застосували сльозогінний газ. У "РОК" зазначають, що є травмовані.

Повідомляється, що ті, хто прийшов підтримати Сорда, хотіли завадити поліції вивезти його до ІТТ під Києвом. Однак, близько першої години ночі поліція вивезла його з відділку й повезла до ІТТ.

Як уточнив адвокат затриманого Дмитро Мазурок, йому інкримінують ч. 4 статті 296 (хуліганство), санкція передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Влад Сорд – письменник, ветеран на позивний "Змій" воював на сході України близько 5 років. Служив у "Правому секторі" та ОУН, демобілізувався з 93 ОМБр.

Що передувало: Раніше в поліції повідомляли, що під час мітингу затримали уродженця Вінничини, 1995 року народження. У поліції його назвали "одним із найбільш агресивних учасників" акції.

Нагадаємо:

  • Увечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальникирозбили вікна Офісу президента, залили стіни фарбою і намагалися підпалити будівлю.
  • Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що правоохоронці свідомоне заважали учасникам акції на Банковій. За його словами, більшість мітингувальників не порушували порядок, в той же час кілька десятків людей "нестимуть відповідальність за хуліганські дії".
  • Радник керівника ОП Михайло Подоляк в діях тих учасників мітингу на Банковій, які били вікна і палили вогонь, побачив спробу спровокувати правоохоронців.
  • Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій на акції. Подію кваліфікували як хуліганство.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтерненкоОфіс президента
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