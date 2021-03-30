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Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые

Вторник, 30 марта 2021, 16:55
Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые

Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.

Источник: ВР и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Поздравляю украинцев с историческим событием. Мы — первая страна, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства".

Детали: Соответствующий законопроект 4355 поддержали 302 народных депутата.

Согласно данным в пояснительной записке, закон начнет действовать с 23 августа и вносит следующие новации:

▪️ закрепляет определение терминов "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу";

▪️ устанавливает, что е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно и могут предъявляться по территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы и линии разграничения с оккупированными территориями.

 ▪️ предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и коде налогоплательщика.

Федоров также пояснил, что теперь можно использовать цифровые паспорта наравне с бумажными и не волноваться, если забыл бумажный документ дома. Всегда можно использовать паспорт в приложении "Дия".

"Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете", - перечислил Федоров удобства от е-паспорта.

Напомним: Сейчас цифровые паспорта (ID-карта и биометрический паспорт) - доступны в приложении "Дия".

Украинская правда

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Темы: паспорт Верховная Рададиджитализация
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