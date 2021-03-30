Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые

Вторник, 30 марта 2021, 16:55

Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта в смартфоне статус полноценного документа.

Источник: ВР и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Поздравляю украинцев с историческим событием. Мы — первая страна, где электронные паспорта обладают такой же юридической силой, как их физические аналоги. Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства".

Детали: Соответствующий законопроект 4355 поддержали 302 народных депутата.

Согласно данным в пояснительной записке, закон вносит следующие новации:

▪️ закрепляет определение терминов "е-паспорт" и "е-паспорт для выезда за границу";

▪️ устанавливает, что е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу формируются бесплатно и могут предъявляться по территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы и линии разграничения с оккупированными территориями.

 ▪️ предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и коде налогоплательщика.

Федоров также пояснил, что теперь можно использовать цифровые паспорта наравне с бумажными и не волноваться, если забыл бумажный документ дома. Всегда можно использовать паспорт в приложении "Дія".

"Открытие банковского счета онлайн, кассовые операции в банке, путешествие поездом или самолетом внутри страны, заселение в отель, получение посылок на почте, подтверждение возраста в супермаркете", - перечислил Федоров удобства от е-паспорта.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: паспорт Верховная Рададиджитализация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Из-за раскола в "Голосе" депутатов пугают лишением мандата – нардеп

Украина и еще 6 стран присоединились к санкциям ЕС за Навального

Нардепы приняли закон, который позволяет без мобилизации призывать резервистов

инфографикаРоссия стягивает войска к границе с Украиной – Хомчак

Рада приняла постановление "слуг" о российско-украинском вооруженном конфликте

видеоВласти Черновцов пошли на уступки торговцам, которые вышли на пикет из-за карантина

Все новости...
паспорт
"Дія" планирует запустить услугу "Статичный QR" для предпринимателей 
Для авторизации в "Дии" будет достаточно приложить ID-паспорт к телефону
Еврокомиссия предложила проект "паспортов вакцинации": не только для вакцинированных
Последние новости
17:08
ВидеоПрототип корабля Starship разбился при посадке
17:05
Зеленский в мае планирует посетить Польшу
16:58
Две из трех фондовых бирж закончили 2020 год с доходами
16:55
Рада приравняла электронные паспорта к обычным: в мире это впервые
16:55
Аваков: Мы должны приветствовать развитие нашей российского языка
16:51
Шмыгаль поручил МИД договориться с международными партнерами о путешествиях для украинцев
16:46
Рада хочет определить перечень гособъектов, не подлежащих приватизации
16:46
ОБСЕ наделило статусом участников ТКГ "представителей ОРДЛО" с российскими паспортами - Гармаш
16:41
инфографикаВ округе, где в Раду баллотируется Вирастюк, застопорился подсчет голосов
16:35
Налоговая амнистия: Рада приняла законопроект за основу
Все новости...