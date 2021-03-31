Президент Франції Еммануель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент РФ Володимир Путін провели переговори у форматі відеоконференції, на яких обговорювали в тому числі ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві на сайті Єлисейського палацу йдеться про те, що РФ повинна визнати відповідальність за події на Донбасі.

"Наголошено на необхідності рішучого зобов'язання Росії щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляху виходу з кризи при дотриманні Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

У заяві на сайті німецького уряду про Україну згадується лише двома реченнями. "Обговорювалося також врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів в нормандському форматі для реалізації Мінських домовленостей", - йдеться у заяві.

Тим часом, у заяві Кремля йдеться про те, що Україна повинна напряму домовлятися з сепаратистами, а також містяться звинувачення в тому, що українські військові "провокують ескалацію".

"У ході докладного обміну думками щодо ситуації на Україні підтверджено безальтернативність мінського "Комплексу заходів" 2015 року як основи врегулювання внутрішнього конфлікту в цій країні. Президент Росії підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на найвищому рівні домовленостей, перш за все із налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", - заявили в Кремлі.

"З російської сторони висловлено серйозне занепокоєння у зв'язку з ескалацією збройного протистояння на лінії зіткнення, яку провокує Україна, і фактичною відмовою від виконання узгоджених у липні 2020 року в Контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню", - додали там.

Серед інших тем переговорів були ситуації в Білорусі, Сирії, Ірані та Лівії, ув'язнення Олексія Навального, а також російська вакцина "Спутник V", яка перебуває на розгляді Європейського агентства з лікарських засобів.

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