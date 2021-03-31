Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві знову понад тисяча хворих на COVID і 35 смертей за добу

Середа, 31 березня 2021, 12:16
Фото КМДА

За добу 30 березня у столиці лабораторно підтвердили 1100 нових випадків захворювання на коронавірус, 35 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 31 березня

Пряма мова: "Ситуація з захворюваністю на коронавірус у нашому місті, як і загалом в Україні, залишається дуже складною. Кількість хворих на коронавірус і госпіталізацій не зменшується. 1100 інфікованих виявили минулої доби. Померли 35 людей – 14 жінок та 19 чоловіків".

Деталі: Серед нових хворих 567 жінок віком від 17 до 89 років та 35 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 476 чоловіків віком від 17 до 85 років, та 22 хлопчики від 1 до 17 років. Захворіли зокрема і 25 медиків.

156 осіб госпіталізували. Також поклали до лікарень 636 хворих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (201), Дарницькому (187) Дніпровському (169) та районах.

Станом на 31 березня у столиці вже 162 291 підтверджений випадок коронавірусу, померли 3 405 хворих.

Подолали вірус 105 605 жителів Києва, з них за минулу добу лише 26.

Що було раніше: 29 березня перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив: якщо ситуація з поширенням COVID-19 у "червоній" столиці не зміниться, доведеться припиняти роботу молодшої школи, дитсадків і громадського транспорту.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

Ірина Балачук, УП
Теми: Київкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Весняний призов: ЗСУ зменшить кількість строковиків

Україна очікує майже 5 млн доз вакцин у квітні і травні – Степанов

Степанов задекларував 500 тисяч зарплатні, дорогі годинники, Range Rover і Lexus

У Києві знову понад тисяча хворих на COVID і 35 смертей за добу

Ще одна область опинилась за крок від "червоної" зони

Німеччина вдруге призупиняє використання вакцини AstraZeneca - для людей до 60 років

Усі новини...
Київ
Кличко: У Києві працює 71 пункт безкоштовного тестування на COVID
Відключати тепло киянам почнуть уже з 5 квітня
Зеленський хоче за 2 роки перемістити органи влади з Києва до областей
Останні новини
14:45
Ліки з недоведеною ефективністю проти COVID-19 вироблятимуть в Україні за 1200 грн за упаковку
14:40
фотоНа Херсонщині - "пташиний армагеддон": масово гинуть червонокнижні журавлі
14:35
Другу добу заблокована робота комісії на окрузі Вірастюка і Кошулинського – ЦВК
14:33
Уряд хоче ввести спецконкурси на посади держслужби для людей з інвалідністю
14:25
Справа Шеремета: Антоненка залишили за ґратами до 21 травня
14:04
Єврокомісія подала до Суду ЄС на Польщу через скандальний закон про судоустрій
14:01
8 тисяч ФОПам: Шмигаль дав доручення Мінекономіки і Мінрегіону
14:00
Україна опустилась у рейтингу країн за гендерною рівністю на 15 позицій
13:54
Весняний призов: ЗСУ зменшить кількість строковиків
13:47
Україна вийшла з угоди з Росією про співпрацю в галузі туризму
Усі новини...