У Києві знову понад тисяча хворих на COVID і 35 смертей за добу

За добу 30 березня у столиці лабораторно підтвердили 1100 нових випадків захворювання на коронавірус, 35 людей померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко на онлайн-брифінгу 31 березня

Пряма мова: "Ситуація з захворюваністю на коронавірус у нашому місті, як і загалом в Україні, залишається дуже складною. Кількість хворих на коронавірус і госпіталізацій не зменшується. 1100 інфікованих виявили минулої доби. Померли 35 людей – 14 жінок та 19 чоловіків".

Деталі: Серед нових хворих 567 жінок віком від 17 до 89 років та 35 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 476 чоловіків віком від 17 до 85 років, та 22 хлопчики від 1 до 17 років. Захворіли зокрема і 25 медиків.



156 осіб госпіталізували. Також поклали до лікарень 636 хворих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.



Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (201), Дарницькому (187) Дніпровському (169) та районах.

Станом на 31 березня у столиці вже 162 291 підтверджений випадок коронавірусу, померли 3 405 хворих.

Подолали вірус 105 605 жителів Києва, з них за минулу добу лише 26.

Що було раніше: 29 березня перший заступник мера Києва Микола Поворозник заявив: якщо ситуація з поширенням COVID-19 у "червоній" столиці не зміниться, доведеться припиняти роботу молодшої школи, дитсадків і громадського транспорту.

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