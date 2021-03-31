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В Киеве снова более тысячи больных COVID и 35 смертей за сутки

Среда, 31 марта 2021, 12:16
Фото КГГА

За сутки 30 марта в столице лабораторно подтвердили 1100 новых случаев заболевания коронавирусом, 35 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге 31 марта

Прямая речь: "Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в нашем городе, как и в целом в Украине, остается очень сложной. Количество больных коронавирусом и госпитализаций не уменьшается. 1100 инфицированных обнаружили за прошедшие сутки. Умерли 35 человек – 14 женщин и 19 мужчин".

Детали: Среди новых больных 567 женщин в возрасте от 17 до 89 лет и 35 девочек от 7 месяцев до 17 лет, а также 476 мужчин в возрасте от 17 до 85 лет, и 22 мальчика от 1 до 17 лет. Заболели в том числе и 25 медиков.

156 человек госпитализировали. Также положили в больницы 636 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (201), Дарницком (187) и в Днепровском (169) районах.

По состоянию на 31 марта в столице уже 162 291 подтвержденный случай коронавируса, умерли 3 405 больных.

Преодолели вирус 105 605 жителей Киева, из них за минувшие сутки только 26.

Что было раньше: 29 марта первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник предупредил: если ситуация с распространением COVID-19 в "красной" столице не изменится, придется прекращать работу младшей школы, детсадов и общественного транспорта.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

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Предыстория: 

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевкоронавирус


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