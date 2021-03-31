Другу добу заблокована робота комісії на окрузі Вірастюка і Кошулинського – ЦВК

За останніми даними, робота Окружної виборчої комісії на 87 окрузі залишається заблокованою через відсутність кворуму серед членів комісії.

Джерело: голова ЦВК Олег Діденко під час засідання

Пряма мова: "Зараз привернута увага до ситуації із встановленням підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі №87. На жаль, там вже другу добу заблокована робота окружної виборчої комісії, зокрема і через відсутність кворуму".

Деталі: За словами очільника Центральної виборчої комісії, ситуацію тримають на контролі та намагаються вирішити. Зокрема, і через заміну тих членів ОВК, які ігнорують її засідання. Мова йде про чотирьох осіб. Об 11 годині 31 березня ЦВК вдруге отримала подання про зміну складу комісії та задовольнила його, оскільки призначені вчора члени так і не змогли приступити до роботи. Саме тому робота Окружної комісії і залишається не відновленою.

Окрім того, Діденко уточнив, що ситуація на окрузі не проста. Так, 33 дільничні виборчі комісії взагалі не здали первинні протоколи про підрахунок голосів, а ще 7 ДВК мають надати уточнені протоколи. Тобто наразі відсутні результати підрахунку із 40 комісій.

Діденко не звинуватив конкретних осіб у саботажі роботи ОВК, проте нагадав за можливу відповідальність.

Що передувало: Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87, де поки перемагає силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк, вимагає визнати вибори недійсними і оголосити перевибори.

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