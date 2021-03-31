Вторые сутки заблокирована работа комиссии в округе Вирастюка и Кошулинского – ЦИК

По последним данным, работа Окружной избирательной комиссии на 87 округе остается заблокированной из-за отсутствия кворума среди членов комиссии.

Источник: председатель ЦИК Олег Диденко во время заседания

Прямая речь: "Сейчас привлечено внимание к ситуации с установлением итогов голосования в одномандатном избирательном округе №87. К сожалению, там уже вторые сутки заблокирована работа окружной избирательной комиссии, в том числе и из-за отсутствия кворума".

Детали: По словам главы Центральной избирательной комиссии, ситуацию держат на контроле и пытаются решить. В частности, и через замену членов ОИК, которые игнорируют ее заседания. Речь идет о четырех людях. В 11 часов 31 марта ЦИК во второй получила представление об изменении состава комиссии и удовлетворила его, поскольку назначенные вчера члены так и не смогли приступить к работе. Именно поэтому работа Окружной комиссии и остается не восстановленной.

Кроме того, Диденко уточнил, что ситуация в округе не простая. Так, 33 участковые избирательных комиссий вообще не сдали первичные протоколы о подсчете голосов, а еще 7 УИК должны предоставить уточненные протоколы. То есть пока отсутствуют результаты подсчета с 40 комиссий.

Диденко не обвинил конкретных лиц в саботаже работы ОИК, однако напомнил за возможной ответственности.

Что предшествовало: Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский на довыборах в Верховную Раду в округе №87, где пока побеждает силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк, требует признать выборы недействительными и объявить перевыборы.

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