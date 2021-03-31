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Навальный в тюрьме объявил голодовку

Среда, 31 марта 2021, 18:10

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, объявил голодовку.

Источник: его пост в Instagram

Прямая речь: "Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами".

Детали: По словам Навального, он уже давно просит тюремщиков предоставить ему врача и лекарства, потому что боль в спине распространилась на ногу, и на обеих ногах есть участки, которые потеряли чувствительность. Однако ни врача, ни лекарств администрация тюрьмы ему не дает.

"Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: "Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет", - рассказывает оппозиционер.

Предыстория: 24 марта стало известно, что Навальный в тюрьме испытывает сильные боли в спине и не может наступить на ногу. Адвокаты сообщили, что его состояние "крайне неблагополучно".

3 февраля российский суд приговорил Навального к 3,5 годам исправительной колонии общего режима. 28 февраля его перевезли в исправительную колонию во Владимирской области.

Украинская правда
Темы: Навальныйголодовка


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