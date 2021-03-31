На 87 окрузі відновили підрахунок голосів: Шевченко обігнав Кошулинського

Центральна виборча комісія відновила після паузи підрахунок голосів на окрузі №87 що на Івано-Франківщині, всього пораховано майже 71% бюлетенів.

Джерело: ЦВК

Деталі: Увечері 31 березня комісія порахувала понад 3,5% бюлетенів, і загальна кількість складає 70,94%.

На першому місці залишається кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк з 31,09%.

На друге місце вийшов Олександр Шевченко з "За майбутнє", який набрав 28,99% і обігнав представника "Свободи" Руслана Кошулинського (28,87%) на 42 голоси.

Тим часом у "Слузі народу" повідомили, що на 14-ти виборчих дільницях округу №87 на Івано-Франківщині проведуть перерахунок голосів.

На сторінках ЦВК такої інформації немає. "Українська правда" звернулася до ЦВК за уточненням інформації.

Що було раніше: 31 березня Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидування з боку своїх опонентів.

Депутати "Слуги народу" повідомили про порушення під час голосування та підрахунку голосів на 87-му окрузі. Серед них нібито підкуп, шантаж, залякування, підробка бюлетенів.

Передісторія: Кілька членів і голова виборчої комісії округу №87 залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду.

ЦВК 30 березня обрала нових голову і трьох членів виборчої комісії.

Кошулинський вимагає визнати вибори недійсними, і оголосити перевибори.