Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На 87 окрузі відновили підрахунок голосів: Шевченко обігнав Кошулинського

Середа, 31 березня 2021, 23:59
На 87 окрузі відновили підрахунок голосів: Шевченко обігнав Кошулинського

Центральна виборча комісія відновила після паузи підрахунок голосів на окрузі №87 що на Івано-Франківщині, всього пораховано майже 71% бюлетенів.

Джерело: ЦВК

Деталі: Увечері 31 березня комісія порахувала понад 3,5% бюлетенів, і загальна кількість складає 70,94%.

На першому місці залишається кандидат "Слуги народу" Василь Вірастюк з 31,09%.

На друге місце вийшов Олександр Шевченко з "За майбутнє", який набрав 28,99% і обігнав представника "Свободи" Руслана Кошулинського (28,87%) на 42 голоси.

Тим часом у "Слузі народу" повідомили, що на 14-ти виборчих дільницях округу №87 на Івано-Франківщині проведуть перерахунок голосів.

На сторінках ЦВК такої інформації немає. "Українська правда" звернулася до ЦВК за уточненням інформації.

 

Що було раніше: 31 березня Вірастюк заявив про фальсифікації та вкидування з боку своїх опонентів.

Депутати "Слуги народу" повідомили про порушення під час голосування та підрахунку голосів на 87-му окрузі. Серед них нібито підкуп, шантаж, залякування, підробка бюлетенів.

Передісторія: Кілька членів і голова виборчої комісії округу №87 залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду.

ЦВК 30 березня обрала нових голову і трьох членів виборчої комісії.

Кошулинський вимагає визнати вибори недійсними, і оголосити перевибори.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЦВК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ЦВК
Очевидна неочевидність: як Україна обиратиме парламент X скликання?
ЦВК визнала новою нардепкою від "Європейської солідарності" Никорак 
ЦВК не визнала нардепами наступних у списку ОПЗЖ після Королевської та Волошина
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: