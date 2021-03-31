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На 87 округе возобновили подсчет голосов: Шевченко обогнал Кошулинского

Среда, 31 марта 2021, 23:59
На 87 округе возобновили подсчет голосов: Шевченко обогнал Кошулинского

Центральная избирательная комиссия возобновила после паузы подсчет голосов на округе №87 на Ивано-Франковщине, всего подсчитали почти 71% бюллетеней.

Источник: ЦИК

Детали: Вечером 31 марта комиссия посчитала более 3,5% бюллетеней, и общее количество подсчитанных составляет 70,94%.

На первом месте остается кандидат "Слуги народа" Василий Вирастюк с 31,09%. На второе место вышел Александр Шевченко из "За будущее", который набрал 28,99% и обогнал представителя "Свободы" Руслан Кошулинский (28,87%) на 42 голоса.

Между тем в "Слуге народа" сообщили, что на 14-ти избирательных участках округа проведут пересчет голосов.

На страницах ЦИК такой информации нет. "Украинская правда" обратилась в ЦИК за уточнением информации.

Что было раньше: 31 марта Вирастюк заявил о фальсификации и вбрасываниях со стороны своих оппонентов.

Депутаты "Слуги народу" сообщали о нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов на 87-м округе. Среди них якобы подкуп, шантаж, запугивание, подделка бюллетеней.

Предыстория: Несколько членов и председатель избирательной комиссии округа №87 покинули место работы, что привело к потере комиссией кворума и невозможности продолжить подсчет голосов на довыборах в Верховную Раду.

ЦИК 30 марта избрала новых главу и трех членов избирательной комиссии.

Кошулинский требует признать выборы недействительными, и объявить перевыборы.

Украинская правда

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Темы: ЦИК
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