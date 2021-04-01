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Посольство США після зустрічі з керівниками Міноборони: Ми уважно спостерігаємо за ситуацією

Четвер, 1 квітня 2021, 19:46

Аташе з питань оборони США, Канади, Великої Британії поспілкувалися з міністром оборони України Андрієм Тараном та його заступниками Анатолієм Петренком та Олександром Поліщуком.

Джерело: посольство США у Twitter

Дослівно: "Аташе з питань оборони США, Канади та Великої британії зустрілися з міністром оборони Тараном, його заступниками Петренком, Поліщуком, командувачем об'єднаних сил генерал-лейтенантом Наєвим та полковником Будановим.

Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності, і уважно спостерігаємо за ситуацією".

Нагадаємо:

  • Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак повідомив, що під виглядом підготовки до майбутніх військових навчань "Запад 2021" Росія стягує війська до кордону з Україною – у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня ЗМІ повідомили, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових, і Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • 1 квітня розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України.

Українська правда
Теми: СШАМіноборониДонбасвійна


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