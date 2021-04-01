США пообіцяли "не залишати Україну наодинці" у разі ескалації російської агресії

З ініціативи американської сторони відбулась телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном – колеги обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки і оборони.

Джерело: Міноборони

Деталі: Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Міністр оборони США наголосив, що у разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України.

Таран розповів про системну ескалацію безпекової ситуації у районі проведення Операції об’єднаних сил та небажанні Російської Федерації підтвердити прихильність режиму припинення вогню, а також вбивство 4 військовослужбовців 26 березня.

Пряма мова Тарана: "Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США не просто підтримується, він — динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Цей дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США у підтримці суверенітету та кроків з відновлення територіальної цілісності України".

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