Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу
Субота, 10 квітня 2021, 00:35
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак у зоні проведення ООС отримав щеплення AstraZeneca від коронавірусу.
Джерело: Штаб ООС
Дослівно: "В ході робочої поїздки до району проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак разом з військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення від COVID-19 у військовому госпіталі".
Деталі: Станом на 8 квітня першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тисяч осіб, з них 31 555 військовослужбовців Збройних Сил України".
Передісторія:
- Міністерство охорони здоров'я внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів, нардепів.
- Президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID19 на передовій.
- Станом на 5 березня від COVID-19 вакцинували 1030 військовослужбовців зі складу ООС, післявакцинальних ускладнень у них не відмічалося.
Українська правда