Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак у зоні проведення ООС отримав щеплення AstraZeneca від коронавірусу.

Джерело: Штаб ООС

Дослівно: "В ході робочої поїздки до району проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак разом з військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення від COVID-19 у військовому госпіталі".

Деталі: Станом на 8 квітня першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тисяч осіб, з них 31 555 військовослужбовців Збройних Сил України".

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