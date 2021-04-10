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Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу

Субота, 10 квітня 2021, 00:35
Головнокомандувач ЗСУ вакцинувався від коронавірусу

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак у зоні проведення ООС отримав щеплення AstraZeneca від коронавірусу.

Джерело: Штаб ООС

Дослівно: "В ході робочої поїздки до району проведення ООС Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак разом з військовослужбовцями однієї з бригад зробив щеплення від COVID-19 у військовому госпіталі".

Деталі: Станом на 8 квітня першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) отримали майже 335 тисяч осіб, з них 31 555 військовослужбовців Збройних Сил України".

Передісторія:

  • Міністерство охорони здоров'я внесло до переліку публічних осіб, які можуть вакцинуватися від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини, учасників бойових дій на Донбасі, релігійних діячів, нардепів.
  • Президент Володимир Зеленський вакцинувався від COVID19 на передовій.
  • Станом на 5 березня від COVID-19 вакцинували 1030 військовослужбовців зі складу ООС, післявакцинальних ускладнень у них не відмічалося.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусООСармія
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