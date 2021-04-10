Главнокомандующий ВСУ вакцинировался от коронавируса
Суббота, 10 апреля 2021, 00:35
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в зоне проведения ООС получил прививку AstraZeneca от коронавируса.
Источник: Штаб ООС
Дословно: "В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале".
Детали: По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины Oxford / AstraZeneca (Covishield) получили почти 335 000 человек, из них 31 555 военнослужащих Вооруженных Сил Украины".
Предыстория:
- Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.
- Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID19 на передовой.
- По состоянию на 5 марта от COVID-19 вакцинировали 1030 военнослужащих из состава ООС, поствакцинальных осложнений у них не отмечалось.
Украинская правда