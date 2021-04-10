Главнокомандующий ВСУ вакцинировался от коронавируса

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в зоне проведения ООС получил прививку AstraZeneca от коронавируса.

Источник: Штаб ООС

Дословно: "В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале".

Детали: По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины Oxford / AstraZeneca (Covishield) получили почти 335 000 человек, из них 31 555 военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

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