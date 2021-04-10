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Главнокомандующий ВСУ вакцинировался от коронавируса

Суббота, 10 апреля 2021, 00:35

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в зоне проведения ООС получил прививку AstraZeneca от коронавируса.

Источник: Штаб ООС

Дословно: "В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале".

Детали: По состоянию на 8 апреля первую дозу вакцины Oxford / AstraZeneca (Covishield) получили почти 335 000 человек, из них 31 555 военнослужащих Вооруженных Сил Украины".

Предыстория:

  • Министерство здравоохранения внесло в перечень публичных лиц, которые могут вакцинироваться от COVID-19 вне очереди при наличии неиспользованных доз вакцины, участников боевых действий на Донбассе, религиозных деятелей, нардепов.
  • Президент Владимир Зеленский вакцинировался от COVID19 на передовой.
  • По состоянию на 5 марта от COVID-19 вакцинировали 1030 военнослужащих из состава ООС, поствакцинальных осложнений у них не отмечалось.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусООСармия


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