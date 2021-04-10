Європа перевіряє безпечність вакцини Johnson & Johnson

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) перевіряє вакцину Johnson & Johnson щодо ймовірності виникнення побічних ефектів, а саме тромбозів після щеплення.

Джерело: DW з посиланням на EMA

Деталі: EMA перевірить інформацію про можливі побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson, перш ніж препарат почнуть застосовувати в Євросоюзі.

Як уточнюється в повідомленні агентства, йдеться про виникнення тромбозів після щеплення.

Передісторія: