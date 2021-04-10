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Європа перевіряє безпечність вакцини Johnson & Johnson

Субота, 10 квітня 2021, 04:06

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) перевіряє вакцину Johnson & Johnson щодо ймовірності виникнення побічних ефектів, а саме тромбозів після щеплення.

Джерело: DW з посиланням на EMA

Деталі: EMA перевірить інформацію про можливі побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson, перш ніж препарат почнуть застосовувати в Євросоюзі.

Як уточнюється в повідомленні агентства, йдеться про виникнення тромбозів після щеплення.

Передісторія:

  • Уряд США наприкінці лютого схвалив використання однодозову вакцину від коронавірусу компанії Johnson & Johnson.
  • Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у березні дозволила застосування однодозової COVID-вакцини Janssen компанії Johnson & Johnson в екстрених випадках.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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