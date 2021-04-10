Європа перевіряє безпечність вакцини Johnson & Johnson
Субота, 10 квітня 2021, 04:06
Європейське агентство лікарських засобів (EMA) перевіряє вакцину Johnson & Johnson щодо ймовірності виникнення побічних ефектів, а саме тромбозів після щеплення.
Джерело: DW з посиланням на EMA
Деталі: EMA перевірить інформацію про можливі побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson, перш ніж препарат почнуть застосовувати в Євросоюзі.
Як уточнюється в повідомленні агентства, йдеться про виникнення тромбозів після щеплення.
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