Европа проверяет безопасность вакцины Johnson & Johnson
Суббота, 10 апреля 2021, 04:06
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет вакцину Johnson & Johnson по вероятности возникновения побочных эффектов, а именно тромбозов после прививки.
Источник: DW со ссылкой на EMA
Детали: EMA проверит информацию о возможных побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson, прежде чем препарат начнут применять в Евросоюзе.
Как уточняется в сообщении агентства, речь идет о возникновении тромбозов после прививки.
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