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Европа проверяет безопасность вакцины Johnson & Johnson

Суббота, 10 апреля 2021, 04:06

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) проверяет вакцину Johnson & Johnson по вероятности возникновения побочных эффектов, а именно тромбозов после прививки.

Источник: DW со ссылкой на EMA

Детали: EMA проверит информацию о возможных побочных эффектах вакцины Johnson & Johnson, прежде чем препарат начнут применять в Евросоюзе.

Как уточняется в сообщении агентства, речь идет о возникновении тромбозов после прививки.

Предыстория:

  • Правительство США в конце февраля одобрило использование однодозовой вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте разрешила применения однодозовой COVID-вакцины Janssen компании Johnson & Johnson в экстренных случаях.

Темы: вакцинациякоронавирус


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