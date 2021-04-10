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Российские оккупанты в Донбассе ранили украинского военного

Суббота, 10 апреля 2021, 07:59
Российские оккупанты в Донбассе ранили украинского военного

За сутки 9 апреля было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Источник: Штаб ООС

Детали: В частности, неподалеку поселков Пески и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовка захватчики обстреливали позиции украинских защитников с автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение.

Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

В направлении населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 10 апреля со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников за текущие сутки нет.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ООСДонбассвойна
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