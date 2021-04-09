Росіяни з бойовиками облаштовують нові позиції біля Донецького аеропорту і Широкиного

Збройні формування Росії і її найманці почали обладнувати нові оборонні позиції в бік лінії розмежування на Донбасі.

Джерело: повідомлення української сторони Спільного центру контролю та координації у Facebook

Дослівно: "8 квітня окупанти вчергове відновили роботи з дообладнання старих та облаштування нових оборонних позицій поблизу Донецького аеропорту.

Того ж дня, передові підрозділи Збройних Сил України зафіксували проведення інженерних робіт з облаштування нових оборонних позицій у бік лінії розмежування поблизу населеного пункту Широкине".

Деталі: Українська сторона СЦКК повідомила про ці факти СММ ОБСЄ. Також там повідомили про систематичні перешкоджання роботі патрулів СММ ОБСЄ на території ОРДЛО, що свідчить про намагання "приховати підготовку та здійснення провокацій, спрямованих на дискредитацію ЗСУ та унеможливлює верифікацію сфабрикованих окупантами фейків".

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