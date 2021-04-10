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Коронавирус в Украине: за сутки почти 400 смертей и 4700 госпитализаций

Суббота, 10 апреля 2021, 08:29

За сутки 9 апреля в Украине зафиксировано 17 463 новых случая COVID-19, госпитализированы 4709 человек, летальных исходов – 398.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Выздоровело за сутки 10 722 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1605), Днепропетровской (1383), Харьковской (1343), Львовской (1342) и Киевской (1133) областях.

Среди новых заболевших – 684 ребенка и 394 медработника.

 

За сутки совершено 122 181 тестирования, в частности методом ПЦР – 54 420, методом ИФА – 22 900, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 861.

9 апреля против COVID-19 было привито 19 858 человек. С начала прививочной кампании – 373 002 человека.

Что предшествовало: По состоянию на 10 апреля Украина занимает 10 место в мире и 4 в Европе по количеству новых случаев коронавируса.

За сутки 8 апреля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили у 19 676 человек, госпитализированы 4 936 больных, умерли 419 пациентов, выздоровели 11 221 человек.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


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