В Україні стало дві "жовтих" зони

За даними МОЗ, Івано-Франківська область, яка довгий час перебувала в "червоній" зоні, віднесена до "жовтої".

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Станом на 10 квітня за індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 Івано-Франківська та Херсонська області віднесені до "жовтих".

"Червоних" зон наразі 12: м. Київ, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Цікаво, що Харківська область, за рішенням Держкомісії з питань ТЕБ та НС віднесена до "червоної" зони з 11 квітня, позначена як "помаранчева".

"Помаранчевими" є також решта областей.

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області з 11 квітня та скасувати в Івано-Франківській з 10 квітня.

З 9 квітня "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки запровадили у Запорізькій та Хмельницькій областях.