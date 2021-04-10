В Украине стало две "желтых" зоны

По данным Минздрава, Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в "красной" зоне, отнесена к "желтой".

Источник: данные Минздрава

Детали: По состоянию на 10 апреля по индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19 Ивано-Франковская и Херсонская области отнесены к "желтым".

"Красных" зон сейчас 12: г. Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Интересно, что Харьковская область, которая по решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесена к "красной" зоне с 11 апреля, обозначена как "оранжевая".

"Оранжевые" также остальные области.

Что предшествовало: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень епидопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.

С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности ввели в Запорожской и Хмельницкой областях.