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В Украине стало две "желтых" зоны

Суббота, 10 апреля 2021, 11:45
В Украине стало две желтых зоны
Коронавірус_інфо/Telegram

По данным Минздрава, Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в "красной" зоне, отнесена к "желтой".

Источник: данные Минздрава

 

Детали: По состоянию на 10 апреля по индикаторным показателям для определения регионов со значительным распространением COVID-19 Ивано-Франковская и Херсонская области отнесены к "желтым".

"Красных" зон сейчас 12: г. Киев, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Интересно, что Харьковская область, которая по решению Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС отнесена к "красной" зоне с 11 апреля, обозначена как "оранжевая".

"Оранжевые" также остальные области.

Что предшествовалоГосударственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень епидопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.

С 9 апреля "красный" уровень эпидемиологической опасности ввели в Запорожской и Хмельницкой областях.

Украинская правда

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Темы: Ивано-Франковская областькарантинкоронавирус
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