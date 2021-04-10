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Закарпаття слідом за Прикарпаттям виходить із "червоної" зони

Субота, 10 квітня 2021, 12:13
Закарпаття слідом за Прикарпаттям виходить із червоної зони

Держкомісія з питань ТЕБ та НС вирішила скасувати з 11 квітня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській області та віднести область до "жовтого" рівня.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Деталі: Рішення було прийнято в суботу на позачерговому засіданні Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Дослівно: "За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 11 квітня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Закарпатської області, та застосувати на території Закарпатської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки".

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести "червоний" рівень епіднебезпеки у Харківській області з 11 квітня та скасувати в Івано-Франківській з 10 квітня.

За даними МОЗ на 10 квітня, Івано-Франківська область, яка довгий час перебувала в "червоній" зоні, віднесена до "жовтої".

Закарпаття перебуває у "червоній" зоні з 5 березня. 

Українська правда

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Теми: Закарпаттякарантинкоронавірус
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