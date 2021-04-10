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Закарпатье вслед за Прикарпатьем выходит из "красной" зоны

Суббота, 10 апреля 2021, 12:13

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила отменить с 11 апреля "красный" уровень эпидопасности в Закарпатской области и отнести область к "желтому" уровню.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Детали: Решение было принято в субботу на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Дословно: "По результатам Государственная комиссия решила отменить: с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности".

Что предшествовало: Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести "красный" уровень епидопасности в Харьковской области с 11 апреля и отменить в Ивано-Франковской с 10 апреля.

По данным Минздрава на 10 апреля, Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в "красной" зоне, отнесена к "желтой".

Закарпатье находится в "красной" зоне с 5 марта.

Украинская правда
Темы: Закарпатьекарантинкоронавирус


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