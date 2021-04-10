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На востоке Украины ранен боец ООС

Суббота, 10 апреля 2021, 13:23
На востоке Украины ранен боец ООС

В субботу в результате обстрела на востоке Украины ранен боец ООС.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 10 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести".

Детали: О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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