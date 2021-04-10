В субботу в результате обстрела на востоке Украины ранен боец ООС.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток"

Дословно: "Сегодня, 10 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести".

Детали: О действиях российских оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.