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В Украине смогут делать до 11 млн прививок от COVID в месяц – санврач

Суббота, 10 апреля 2021, 16:25
фото Ольги Кириленко, УП

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает реалистичным план СНБО вакцинировать от COVID-19 более половины взрослого населения до конца 2021 года.

Источник: Ляшко в комментарии УП

Прямая речь: "Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки".

"Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 миллионов до 11 миллионов (прививок на месяц – УП) мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил".

Детали: В то же время санврач подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.

"Сейчас у нас законтрактовано около 50% (вакцин – УП) для выполнения этого плана. Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, который значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность выполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть в последние месяцы 2021 значительно больше, чем мы даже рассчитывали".

 
План Минздрава по вакцинации населения, фото Ольги Кириленко, УП

Что предшествовало: 4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, предусматривающее вакцинацию большей части взрослого населения от коронавируса до конца 2021 года.

По состоянию на 10 апреля с начала кампании по вакцинации сделано 373 005 прививок от COVID. За сутки 9 апреля было привито 19 858 человек.

Ольга Кириленко, Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирусвакцинацияМинздрав


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