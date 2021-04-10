Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине смогут делать до 11 млн прививок от COVID в месяц – санврач

Суббота, 10 апреля 2021, 16:25
В Украине смогут делать до 11 млн прививок от COVID в месяц – санврач
фото Ольги Кириленко, УП

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает реалистичным план СНБО вакцинировать от COVID-19 более половины взрослого населения до конца 2021 года.

Источник: Ляшко в комментарии УП

Прямая речь: "Высока вероятность его реализации, если сложатся все компоненты, которые могут повлиять на выполнение: наличие вакцины, желание людей, обученность медперсонала, так как много различных продуктов может одновременно использоваться, наличие расходных материалов и снижение заболеваемости COVID, чтобы медицинские работники, которые оказывают помощь, высвободились для того, чтобы могли проводить прививки".

"Если мы задействуем все ресурсы, которые у нас есть сегодня, то от 4,5 миллионов до 11 миллионов (прививок на месяц – УП) мы можем делать. 11 – это будет самый оптимистичный, 4,5 – самый низкий уровень. Но это при наличии всех факторов, которые я озвучил".

Детали: В то же время санврач подчеркнул, что ключевым условием выполнения плана будет наличие вакцин.

"Сейчас у нас законтрактовано около 50% (вакцин – УП) для выполнения этого плана. Но у нас уже есть рамочный договор с Pfizer, который значительно увеличивает, и еще проводятся переговоры. Поэтому реалистичность выполнения существует, но мы понимаем, что нагрузка может быть в последние месяцы 2021 значительно больше, чем мы даже рассчитывали".

 
План Минздрава по вакцинации населения, фото Ольги Кириленко, УП

Что предшествовало: 4 апреля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО, предусматривающее вакцинацию большей части взрослого населения от коронавируса до конца 2021 года.

По состоянию на 10 апреля с начала кампании по вакцинации сделано 373 005 прививок от COVID. За сутки 9 апреля было привито 19 858 человек.

Ольга Кириленко, Катерина Тищенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвакцинацияМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
15:21
Зеленский назначил в АМКУ еще одного представителя Донеччины
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
Все новости...
Реклама: