Агресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.
Джерело: інтерв'ю Квін для "Факти ICTV"
Деталі: За словами американської дипломатки, саме через РФ мирний процес на сході України знаходиться під питанням. При цьому США зроблять усе, аби Кремль припинив використовувати агресивний підхід у вирішенні проблеми Донбасу.
Пряма мова: "Чесно кажучи, проблема з мирним процесом на Донбасі – це Росія. Незалежно від того, у якому форматі відбудуться обговорення, у Нормандському або у Мінському, без чесної та конструктивної позиції Росії прогресу не буде. Тому Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру.
Важливо, аби Росія серйозно ставилася до того формату, що вже існує, і ми зробимо все можливе для цього.
Адміністрація Байдена цілковито підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, і ми від цього не відступимо. Головний виклик - це Росія. Вона повинна зупинити свою агресію проти України і працювати в межах Мінського й Нормандського форматів використовуючи конструктивний підхід, а не агресивний".
Нагадаємо:
- Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. На цьому тлі Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
- Пентагон закликав Росію пояснити свої дії щодо нарощування військових сил на кордоні з Україною та в окупованому Криму.
- США обговорили ситуацію в Україні з партнерами по НАТО, під час обговорення вони підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету України і висловили стурбованість збільшенням російської військової активності в регіоні.