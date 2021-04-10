Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Агресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти

Субота, 10 квітня 2021, 16:49
Крістіна Квін

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Квін для "Факти ICTV"

Деталі: За словами американської дипломатки, саме через РФ мирний процес на сході України знаходиться під питанням. При цьому США зроблять усе, аби Кремль припинив використовувати агресивний підхід у вирішенні проблеми Донбасу.

Пряма мова: "Чесно кажучи, проблема з мирним процесом на Донбасі – це Росія. Незалежно від того, у якому форматі відбудуться обговорення, у Нормандському або у Мінському, без чесної та конструктивної позиції Росії прогресу не буде. Тому Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру.

Важливо, аби Росія серйозно ставилася до того формату, що вже існує, і ми зробимо все можливе для цього.

Адміністрація Байдена цілковито підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, і ми від цього не відступимо. Головний виклик - це Росія. Вона повинна зупинити свою агресію проти України і працювати в межах Мінського й Нормандського форматів використовуючи конструктивний підхід, а не агресивний".

Нагадаємо: 

Теми: війнаСШАРосіяУкраїнаДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоАгресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти

графікВ Україні зможуть робити до 11 млн щеплень від COVID на місяць – санлікар

Порошенко тримає готівкою понад 1,8 млрд гривень: "через репресії"

Хто отримає в Україні Pfizer та Coronavac? Пояснює санлікар

Критика Путіна задушили в його домі у Лондоні - висновок суду

На сході України поранено бійця ООС

Усі новини...
війна
Міністр оборони вважає, що РФ хоче примусити Україну до поступок
Російські окупанти на Донбасі поранили українського військового
Зеленський переночував на Донбасі і побував на місці загибелі військових
Останні новини
17:25
У кількох великих містах планують розгорнути вакцинальні центри – Ляшко
17:18
Зеленський та Ердоган проводять переговори віч-на-віч у Стамбулі
17:09
Штрафи за порушення самоізоляції, реструктурування кредитів: за що Рада голосуватиме на тижні
16:49
відеоАгресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти
16:25
графікВ Україні зможуть робити до 11 млн щеплень від COVID на місяць – санлікар
15:56
Ляшко розповів, скільки госпіталізацій із COVID-19 витримає медсистема
15:52
На Майдані затримали чоловіків із бойовими гранатами
15:41
У МОЗ звинувачують місцевий офіс AstraZeneca у затягуванні реєстрації вакцини
15:29
Порошенко тримає готівкою понад 1,8 млрд гривень: "через репресії"
15:10
Хто отримає в Україні Pfizer та Coronavac? Пояснює санлікар
Усі новини...