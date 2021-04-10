Агресія РФ проти України: США цілковито на стороні Києва й готові допомогти

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін запевнила, що Сполучені Штати повністю підтримують Україну у протистоянні з Росією й хочуть допомогти у досягнені миру на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю Квін для "Факти ICTV"

Деталі: За словами американської дипломатки, саме через РФ мирний процес на сході України знаходиться під питанням. При цьому США зроблять усе, аби Кремль припинив використовувати агресивний підхід у вирішенні проблеми Донбасу.

Пряма мова: "Чесно кажучи, проблема з мирним процесом на Донбасі – це Росія. Незалежно від того, у якому форматі відбудуться обговорення, у Нормандському або у Мінському, без чесної та конструктивної позиції Росії прогресу не буде. Тому Сполучені Штати підтверджують свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, і бажають докласти спільних з Україною та партнерами зусиль, аби досягти миру.

Важливо, аби Росія серйозно ставилася до того формату, що вже існує, і ми зробимо все можливе для цього.

Адміністрація Байдена цілковито підтримує територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів, і ми від цього не відступимо. Головний виклик - це Росія. Вона повинна зупинити свою агресію проти України і працювати в межах Мінського й Нормандського форматів використовуючи конструктивний підхід, а не агресивний".

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