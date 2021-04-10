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Агрессия РФ против Украины: США полностью на стороне Киева и готовы помочь

Суббота, 10 апреля 2021, 16:49
Агрессия РФ против Украины: США полностью на стороне Киева и готовы помочь
Кристина Квин

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты полностью поддерживают Украину в противостоянии с Россией и хотят помочь в достижении мира на Донбассе.

Источник: интервью Квин для "Факты ICTV"

Детали: По словам дипломата, именно из-за РФ мирный процесс на востоке Украины находится под вопросом.  При этом США сделают все, чтобы Кремль прекратил использовать агрессивный подход в решении проблемы Донбасса.

Прямая речь: "Честно говоря, проблема с мирным процессом на Донбассе – это Россия. Независимо от того, в каком формате состоятся обсуждения, в Нормандском или в Минском, без честной и конструктивной позиции России прогресса не будет. Поэтому Соединенные Штаты подтверждают свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и хотят приложить совместные с Украиной и партнерами усилия, чтобы достичь мира.

Важно, чтобы Россия серьезно относилась к уже существующему формату, и мы сделаем все возможное для этого.

Администрация Байдена полностью поддерживает территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, и мы от этого не отступим.  Главный вызов – это Россия. Она должна остановить свою агрессию против Украины и работать в пределах Минского и Нормандского форматов используя конструктивный подход, а не агрессивный".

Напомним:

Темы: войнаСШАРосcияУкраинаДонбасс
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