Из-за извержения вулкана на Карибах эвакуировали 16 тысяч человек
Карибский остров Сент-Винсент покрылся пеплом после извержения вулкана, с места происшествия эвакуировали около 16 000 человек.
Источник: ВВС
Пепел покрыл здания и дороги по всему острову, в том числе в его столице Кингстауне.
Вулкан Ла-Суфриер извергся в пятницу, однако в субботу продолжил выпускать облака пепла на тысячи метров в воздух.
Вулкан бездействовал десятки лет, но начал активизироваться в декабре.
Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а водоснабжение на большей части острова прекращено.
Около 3000 человек провели вечер пятницы в аварийных приютах, заявил премьер-министр Ральф Гонсалвес, а около 16 000 были эвакуированы из покрытых пеплом или опасных районов.
Гонсалвес сказал, что неизвестно, сколько извержений еще может произойти.
Ученые предупреждают, что извержение могут длиться неделями.
Напомним: По сообщению метеорологического ведомства Исландии, недалеко от столицы Рейкьявик 19 марта произошло извержение вулкана.