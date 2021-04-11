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Коронавирус в Украине: больше 12 тысяч новых заражений, 235 человек умерли

Воскресенье, 11 апреля 2021, 08:36
Коронавирус в Украине: больше 12 тысяч новых заражений, 235 человек умерли

В течение субботы, 10 апреля, в Украине обнаружили 12 112 новых случаев Covid, 235 зараженных умерли, 4 694 человека были госпитализированы.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди выявленных 12 112 больных 524 ребенка и 181 медработник.

За минувшие сутки віздоровели 5 034 человека, в больницы доставлены 4 694 больных, летальных случаев - 235. Таким образом с начала пандемии болезнь унесла жизни уже 37 014 украинцев.

Осуществлено тестирований за сутки - 72 551 (в том числе методом ПЦР - 34461, методом ИФА - 8379, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29711).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1374), Днепропетровской (1333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Напомним:

  • За минувшие сутки в мире диагностировали более 703 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных снова обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 11 место в мире и 5 в Европе.
  • 9 апреля в Украине было зафиксировано 17 463 новых случая коронавируса, умерли 398 больных.

Знать большеCOVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
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