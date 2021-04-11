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ООС: формування РФ тричі відкривали вогонь, без втрат

Неділя, 11 квітня 2021, 18:21
ООС: формування РФ тричі відкривали вогонь, без втрат

У неділю зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ, українські військові не постраждали.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Всі обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, неподалік населеного пункту Невельське противник здійснив обстріл українських позицій із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

У пресцентрі ООС наголосили, що підрозділи ЗСУ перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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