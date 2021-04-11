ООС: формирования РФ трижды открывали огонь, без потерь

В воскресенье зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, украинские военные не пострадали.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Все обстрелы были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, недалеко от населенного пункта Невельское противник совершил обстрел украинских позиций из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В пресс-центре ООС отметили, что подразделения ВСУ находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.