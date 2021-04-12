Китай та Росія блокують міжнародну реакцію на держпереворот у М’янмі — Боррель

Голова Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель заявив, що Росія і Китай блокують міжнародну реакцію на військовий переворот у М'янмі – зокрема, заважаючи запровадити ембарго на постачання зброї.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Жозепа Борреля

Пряма мова Борреля: "Не дивно, що Росія і Китай блокують спроби Ради безпеки ООН, наприклад, запровадити ембарго на поставки зброї".

Деталі: Китай і Росія пов'язані зі збройними силами М'янми, оскільки постачають туди зброю.

Повідомляється, що ЄС готує нові санкції стосовно приватних осіб і компаній, що належать військовим М'янми. У березні блок погодив перший набір санкцій щодо 11 осіб, причетних до перевороту, включаючи головнокомандувача збройними силами.

Хоча вплив ЄС на економіку країни відносно невеликий, Боррель сказав, що ЄС може розширити свої економічні зв'язки з М'янмою, якщо демократія буде відновлена. За його словами, це може включати збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

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