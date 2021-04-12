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Китай та Росія блокують міжнародну реакцію на держпереворот у М’янмі — Боррель

Понеділок, 12 квітня 2021, 00:30
arabobserver.com

Голова Європейської зовнішньополітичної служби Жозеп Боррель заявив, що Росія і Китай блокують міжнародну реакцію на військовий переворот у М'янмі – зокрема, заважаючи запровадити ембарго на постачання зброї.

Джерело: Reuters з посиланням на заяву Жозепа Борреля

Пряма мова Борреля: "Не дивно, що Росія і Китай блокують спроби Ради безпеки ООН, наприклад, запровадити ембарго на поставки зброї".

Деталі: Китай і Росія пов'язані зі збройними силами М'янми, оскільки постачають туди зброю.

Повідомляється, що ЄС готує нові санкції стосовно приватних осіб і компаній, що належать військовим М'янми. У березні блок погодив перший набір санкцій щодо 11 осіб, причетних до перевороту, включаючи головнокомандувача збройними силами.

Хоча вплив ЄС на економіку країни відносно невеликий, Боррель сказав, що ЄС може розширити свої економічні зв'язки з М'янмою, якщо демократія буде відновлена. За його словами, це може включати збільшення обсягів торгівлі та інвестицій.

Передісторія:

  • Військові 1 лютого захопили владуу М’янмі та затримали лідерку країни, лауреатку Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі та інших лідерів держави.
  • 14 лютого у великі міста М'янмизаїхали колони бронетехніки та вантажівок з військовими.
  • Після держперевороту в країні спалахнули протести.
  • 27 березня понад 100 людей загинулив результаті силового придушення протестів у М'янмі, таким чином 27 березня стало найкривавішим днем ​​з початку протистояння між громадянами і військовими, що захопили владу.
  • Станом на 11 квітня у країні загинули понад 700 людей.



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